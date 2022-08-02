شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ختام ورشة " فن العرائس" بالمهرجان القومي للمسرح المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد اليوم العاشرمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، في دروته الخامسة عشرة، ختام ورشة العرائس الذي يقدمها الفنان عماد أبو سريع، فضلا عن تقديم 6 عروض مسرحية ضمن مسابقة العروض بالمهرجان.

وتختتم اليوم ورشة العرائس التى إقيمت على مدار أربع أيام متتالية، من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة الرابعة عصرا، بالمجلس الأعلى للثقافة، ومن المقرر أن يسلم الفنان يوسف إسماعيل المتدربين شهادات إتمام الورشة.

ويقام خلال اليوم العاشر من المهرجان 6 عروض مسرحية، تبدأ أولى تلك العروض بعرض "علاقات خطرة" للمخرج مايكل مجدى بقاعة زكى طليمات بمسرح الطليعة في تمام الساعة السادسة مساء، وفى التوقيت نفسه يعرض "بعد تفكير عميق" للمخرج فادي أحمد بقاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة، كذلك يعرض "مشاحنات" للمخرج هاني عفيفي على مسرح مركز الإبداع بالأوبرا، وفى الثامنة مساء يعرض "سيرة عنترة" للمخرجة كريمة بدير على مسرح الجمهورية، وفى تمام التاسعة يعرض "الأفاعي" للمخرج محمود فيشر على المسرح العائم الصغير بالمنيل، وفي تمام العاشرة مساء يعرض "حالة حصار" للمخرج كيرلس سمير على مسرح السلام.



رئيس المهرجان يوسف اسماعيل مع عماد ابو سريع