نبيلة عبيد عن افتقادها لهذا الفنان : ” ساب جوانا حزن كبير “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 أغسطس 2022 02:53 مساءً - أحيت الفنانة ” نبيلة عبيد ” الذكرى الثامنة على وفاة الفنان ” سعيد صالح ” والتي وافقت يوم أمس الأول من أغسطس .

وشاركت نبيلة عبيد متابعيها عبر حسابها على إنستجرام مقطع فيديو يتضمن مشهدا من فيلم جمعها بالفنان الراحل سعيد صالح .

وكتبت في تعليقها على الفيديو : ” في مثل هذا اليوم ترك الصديق والزميل العزيز سعيد صالح دنيتنا وراح لعند خالقه وساب جوانا حزن كبير على رحيله وكل يوم بنفتقد في غيابه الضحكة والإبتسامة والمواقف الحلوة ” .

وتابعت الفنانة نبيلة عبيد : ” وده مشهد بيجمعنا من فيلم توت توت اللي عمل فيه سعيد صالح دور كبير رائع وكان من أسباب نجاح الفيلم .. مساكم جميل في ذكرى هذا الرجل الجميل ” .