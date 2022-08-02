كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 أغسطس 2022 02:53 مساءً - أحيت الفنانة ” نبيلة عبيد ” الذكرى الثامنة على وفاة الفنان ” سعيد صالح ” والتي وافقت يوم أمس الأول من أغسطس .
وشاركت نبيلة عبيد متابعيها عبر حسابها على إنستجرام مقطع فيديو يتضمن مشهدا من فيلم جمعها بالفنان الراحل سعيد صالح .
وكتبت في تعليقها على الفيديو : ” في مثل هذا اليوم ترك الصديق والزميل العزيز سعيد صالح دنيتنا وراح لعند خالقه وساب جوانا حزن كبير على رحيله وكل يوم بنفتقد في غيابه الضحكة والإبتسامة والمواقف الحلوة ” .
وتابعت الفنانة نبيلة عبيد : ” وده مشهد بيجمعنا من فيلم توت توت اللي عمل فيه سعيد صالح دور كبير رائع وكان من أسباب نجاح الفيلم .. مساكم جميل في ذكرى هذا الرجل الجميل ” .
كانت هذه تفاصيل خبر نبيلة عبيد عن افتقادها لهذا الفنان : ” ساب جوانا حزن كبير “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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