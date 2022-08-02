شكرا لقرائتكم خبر عن حارس تشيلسي على رادار الدوري الإيطالي فى الموسم الجديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية إيطالية عن إقتراب الحارس الأسباني كيبا من الرحيل عن "البلوز " فى فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، فى الوقت الذي أبتعد اللاعب عن المشاركة فى أغلب فترات الموسم الماضي، وإعتماد الفريق الإنجليزي على الحارس السنغالي إدورد ميندي.

وأوضحت شبكة سكاي الإيطالية فى وقت سابق عن وجود رغبة قوية من نادي نابولي الإيطالي فى الحصول على خدمات اللاعب فى الموسم الجديد، يأتي ذلك بعدما أنهي الفريق الإيطالي كافة التفاصيل المادية مع اللاعب.



ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقيلة، حيث نقترب قيمة الصفقة من نحو 20مليون يورو لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وتبقي نقطة الخلاف بين مسئولي الفريقين هي وضع بند يتيح للاعب الإنضمام للفريق الإيطالي بشكل نهائي، وتفعيل عقد الإعارة وتحويله إلى بيع من عدمه.

كيف يفكر كيبا فى مستقبله

ويري الحارس الأسباني أن فرصته فى الموسم الجديد ستكون ضئيلة، فى ظل إعتماد توخيل المدير الفني للفريق على ميندي بشكل شبه دائم، كما أكد اللاعب لأحد المصادر القريبة منه أن فرصة خروجه من الفريق فى الوقت الحالي ستكون خطوة مميزة، نظرا لإنه يبحث عن اللعب بشكل متواصل.

وأضاف أن خروجه للدوري الإيطالي سيكون بمثابة التحدي الجديد له، وإن كان الدوري الإيطالي أقل فى القوة والمستوي الفني من الدوري الإنجليزي، ولكن ستكون فرص مشاركة اللاعب أكبر فى نادي باسم نابولي.



سبب تأخر الإعلان عن الصفقة خلال الفترة الماضية

ويعد الجانب المادي الذي يتقضاه اللاعب من ناديه الإنجليزي أحد العوائق الكبرى التي كانت تحول دون إتمام الصفقة، لا سيما أن النادي الإيطالي لن يكون قادر على تحمل العقد السنوي للاعب والذي يقترب من 7 مليون يورو فى الموسم الواحد.

قبل أن يتم تخفيض الجانب المادي ويوافق اللاعب فى الحصول على ما يقارب من 5 مليون يورو فى موسم الإعارة، على أن تزيد إلى 7مليون يورو فى العام الآخر إذا تم شراء اللاعب بشكل نهائي.