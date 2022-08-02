شكرا لقرائتكم خبر عن وقت الإجازة.. هانى سلامة وياسمين صبرى وليلى زاهر يستمتعون بالبحر "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر نجوم الفن في المدن الساحلية للاستمتاع بقضاء إجازتهم الصيفية والبعد عن ضجيج العاصمة ودرجات الحرارة المرتفعة بسبب الكثافات السكانية وللحصول على فترة راحة من العمل،

نشر الفنان هاني سلامة، صور له عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" على أحد شواطئ المدن الساحلية مرتديًا نظارات شمسية وملابس صيفية، فيما لم يعلق على الصورة سوى بإيموجى.



هاني سلامه



هاني سلامة

كذلك ظهرت الفنانة الشابة ليلى زاهر، على أحد شواطئ قرى الساحل الشمالي، ونشرت صورها على "إنستجرام"، وعلقت عليها، "وقت الاسترخاء"، فيما نشرت الفنانة ياسمين صبرى، صورًا لها عبر "انستجرام" أثناء جلوسها في أحد المطاعم المطلة على البحر.



ياسمين صبري



ياسمين صبري



ليلى زاهر على البحر



ليلى زاهر

وكشفت الفنانة الشابة ليلي أحمد زاهر –في وقت سابق- عن فيديو تستعرض فيه لياقتها داخل الجيم على شاطئ البحر، والذي أوضح الفارق بين خسارة وزنها ولياقتها بين 2021 و2022، حيث فقدت الكثير من وزنها بعد ممارسة التمرينات الشاقة على مدار سنة كاملة، ونشرت ليلى الفيديو من خلال حساب انستجرام الخاص بها وعلقت عليه بـ" VS 2022 2021 ".