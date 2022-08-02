شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح شيرى عادل لبطولة فيلم كوميدى جديد بعنوان "الساعة 9 العصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعكف الفنانة شيرى عادل على قراءة سيناريو فيلم كوميدى جديد بعنوان "الساعة 9 العصر" تأليف هيثم وحيد وإخراج شادي على، حيث رشح القائمون على الفيلم، شيرى عادل لبطولة العمل المقرر بدء تصويره بعد الانتهاء من اختيار الفنانين المشاركين في البطولة، ومن المقرر أن تحسم شيرى أمرها من الفيلم خلال الأيام المقبلة لاسيما وأنها تلقت أكثر من سيناريو جديد مؤخراً.

يذكر أن شيرى عادل غابت عن السينما خلال الـ 5 سنوات الأخيرة وتحديداً عندما قدمت فيلم "فين قلبى" مع مصطفى قمر ويسرا اللوزى وادوارد وايمان السيد وإخراج إيهاب راضى، واكتفت خلال هذه الفترة بالظهور كضيفة شرف في فيلم "للايجار" مع خالد الصاوى ومحمد سلام وتأليف وإخراج اسلام بلال وتم عرضه في السينمات العام الماضى.

وتنتظر شيرى عادل، حسم الشركة المنتجة لمسلسل "الرواية" المكون من 10 حلقات، مصير العمل الذى لم يتم تحديد موعد بدء تصويره حتى الآن رغم الإعلان عن أكثر من موعد سابق لانطلاق العمل، ويشارك في بطولة المسلسل أحمد فهمى، محمود عبد المغنى، أيتن عامر، ثراء جبيل، أحمد الشامى وتأليف وإخراج أمير شوقى وشارك في التأليف شادي محسن.

وظهرت شيرى عادل كضيفة شرف في مسلسل "في بيتنا روبوت 2" الذى يتم عرضه في شهر رمضان الجارى على قناة الحياة بشكل حصرى، وهو بطولة هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيرى عادل والعمل فكرة أحمد محيى وأحمد المحمدي وسيناريو وحوار عمرو وهبة وإخراج أسامة عرابى