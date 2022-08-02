شكرا لقرائتكم خبر عن صورة تجمع يسرا وأحمد وفيق من كواليس مسلسل "روز وليلى" بعدسة نيللي كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان أحمد وفيق، متابعيه صورة من كواليس تصوير مسلسل "روز و ليلى"، عبر حسابه على إنستجرام، وظهر فى الصورة مع النجمة يسرا، والتقطت الصورة لهما النجمة نيللى كريم.



يسرا و أحمد وفيق

ومسلسل "روز وليلى" يجمع يسرا ونيللي كريم للمرة الأولى في بطولة مشتركة من تأليف السيناريست البريطاني كريس كول وإخراج المخرج السينمائي والتليفزيوني البريطاني أدريان شيرجولد، وينتمى لنوعية أعمال الـ 10 حلقات، ومقرر عرضه في الربع الأخير من العام الجارى على إحدى المنصات الرقمية ويشارك في بطولته أحمد وفيق، تيام قمر وهشام عاشور.

وقدمت النجمة يسرا في رمضان الماضى بمسلسل "أحلام سعيدة" بطولة غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، انتصار، هشام إسماعيل، نور محمود وتأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة.

أما نيللى كريم فقدمت في شهر رمضان الماضى مسلسل "فاتن أمل حربى" وشارك في بطولته شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني.