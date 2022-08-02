شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم وغدًا.. 4 حفلات لـمسرحية "علاقات خطرة" على الطليعة فى القومى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُشارك منتخب كنائس القاهرة " Better Show Theatre Team" بعرض "علاقات خطرة" ضمن تسابق المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الخامسة عشرة، دورة "المخرج المسرحي"، اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء 2 و3 أغسطس على مسرح الطليعة، قاعة زكي طليمات، والعرض من تأليف وإخراج مايكل مجدي، عن الكتاب الأكثر مبيعًا "علاقات خطرة" للطبيب النفسي د. محمد طه .

ونظرًا للإقبال الشديد المتوقع على العرض، فقد قرر المهرجان القومي للمسرح المصري، أن يتم عرض "علاقات خطرة" مرتين في اليومين المخصصين له، فسيتم عرضه يوم الثلاثاء 2 أغسطس في الثامنة والعاشرة مساءً، أما يوم الأربعاء 3 أغسطس فسيتم عرضه في السادسة (بتواجد لجنة التحكيم) وفي الثامنة مساءً.

فريق عمل العرض، الممثلون باخوم عماد ويوسف جرجس وكيرلس ناجي وماري صموئيل وماري روماني وريمون منير وجورج أشرف ومارينا إيهاب ومينا خليل ودميانة جمال جمال ويوستينا رفعت ويوسف سليم، وديكور مارينا أكرم، مكياج ماري روماني وتنفيذ المكياج سمر يونان وإضاءة أبو بكر الشريف والموسيقى للمؤلف الموسيقي رفيق جمال.

يناقش العرض مشاكل غاية فى الأهمية للمجتمع، فهو يركز على فكرة علاقة الآباء بالأبناء، يتناول العرض قضية التربية، بالإضافة إلى توضيح معنى العلاقات الخطرة، وتأثيرها نفسيًا ومجتمعيًا على حياة الفرد والمجتمع. وأن هناك أشياء بسيطة تحدث فى الطفولة قد لا يلتفت لها الأهل، ولكن تأثيرها على الأبناء كارثى بشكل كبير جدًا، من خلال لوحات مسرحية منفصلة متصلة.



علاقات خطرة يشارك في المهرجان القومي