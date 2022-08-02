بعد مقتل الظواهري.. تفاصيل اغتيال حلم محمود عبد العزيز وأحمد عز في تجسيد شخصية زعيم القاعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تصدر زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري، ترند موقع البحث جوجل، بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، مقتله في أفغانستان بغارة أمريكية، ومع الغموض الذي أثار مسيرته قبل الوصول إلى منصب زعيم أخطر تنظيم إرهابي، كانت الأزمات الإنتاجية وراء اغتيال أحلام تقديم عمل سينمائي عنه.

وطاردت فكرة تقديم شخصية "الظواهري"، في فيلم سينمائي، الفنان الراحل محمود عبد العزيز، ومن بعده النجم أحمد عز، عقب الهجمات التي شنها تنظيم القاعدة على الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001.

وبدأت السينما المصرية، في السعي لتقديم شخصية "الظواهري" واسمه بالكامل أيمن محمد ربيع مصطفى عبدالكريم الظواهري، في فيلم سينمائي بداية عام 2007، وتحمست لإنتاج العمل شركة جود نيوز، إذ أعلن مديرها الفني والمخرج عادل أديب، عن رصد ميزانية قيمتها 10 مليون دولار.

الناقد السينمائي سمير الجمل، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "الفيلم كان مشروع بدأ في كتابته الكاتب مدحت العدل، وكان بعنوان (القاعدة)، ورشح الفنان الراحل محمود عبد العزيز، لتجسيد شخصية الظواهري، الذي كان وقتها نائبا لزعيم التنظيم أسامة بن لادن".

وتابع: "كانت هناك رغبة في تقديم فيلم عالمي، ويشارك به النجم الأمريكي مورجان فريمان، الذي رشح لتجسيد شخصية صحفي أمريكي، يسعى لمقابلة بن لادن، علما بأن الفنان الراحل أحمد زكي، كان المرشح الأول لتجسيد شخصية زعيم تنظيم القاعدة، وبعدها عرض على الفنان غسان مسعود، تجسيد الشخصية".

الجمل أضاف: "المشروع للآسف توقف بعد ذلك، بسبب ضخامة إنتاجه وتعثر شركة جود نيوز، قبل إغلاقها تماما، وبعد 3 سنوات، أعلن الفنان أحمد عز، عن مشروع فيلم عن الظواهري، مؤكدا تجسيده الشخصية، وأن العمل من تأليف الكاتب الصححفي حازم الحديدي، وإخراج أحمد علاء، ولكن لم يرى المشروع النور".

واختتم: "عند إعداد المشروع، تردد أن الفنان أحمد عز، تلقى تهديدات بالاغتيال، من تنظيم القاعدة، لكنه نفى ذلك".

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن مقتل أيمن الظواهري، لافتا إلى أن الظواهري تسبب في مقتل العديد من الأمريكيين في هجمات مختلفة، وتحققت العدالة بمقتل زعيم تنظيم القاعدة الذي تولى منصبه عام 2011.