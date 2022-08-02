محمد كريم وأبطال A Day to Die في زيارة للأهرامات (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تصوير- محمود عبد الناصر:

ظهر الفنان محمد كريم، مع أبطال فيلمه الأخير A Day to Die في زيارة لمنطقة الأهرامات، قبل عرض الفيلم بمصر.

ويحتفل الفنان محمد كريم، غدا الأربعاء، بانطلاق العرض الخاص لفيلمه الجديد "A Day To Die" في مصر، داخل دار عرض بمدينة 6 أكتوبر.

ويحضر العرض الخاص أبطاله بروك باتلر، ليون روبنسون، ومحمد كريم، ومخرج الفيلم ويس ميلر، والذين قاموا بجولة ترفيهية داخل القاهرة بين الحسين وخان الخليلي وشارع المعز والأهرامات.

فيلم "A Day To Die" إخراج المخرج الأمريكي ويس ميلر وإنتاج Vertical Entertainment وCapstone Group وAndrew van den Houten وآخرين، وهو فيلم من تأليف راب بيري وScott Mallace.

ويعد الفيلم هو ثاني بطولة لمحمد كريم في هوليوود، حيث سبق وشارك في فيلم "A Score To Settle"، مع النجم العالمي نيكولاس كيدج.