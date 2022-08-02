أول تعليق من الفتاة الإسرائيلية عن صورتها المثيرة للجدل مع محمد رمضان (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

جدلا كبيرا أُثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، عقب انتشار صورة للفنان محمد رمضان يظهر فيها وهو يحتضن فتاة إسرائيلية تُدعى مايا زخاريا.

وفي مقطع فيديو متداول، قالت مايا زخاريا في أول تعليق لها على الصورة: "كنا نسير على الشاطي في ميكونوس باليونان، فلاحظنا الفنان محمد رمضان، الكثير طلبوا التقاط صورة وأنا منهم لأنني من محبيه، لم يدرك أنني إسرائيلية، ولم يسأل عن ذلك، لم يسألنا كلنا، وكان يستمتع مع الحضور.. محمد رمضان كان لطيفا مع الكل ولم يرفض أي طلب، ولست جندية بل قد تخرجت من الجيش الإسرائيلي".

وأثار الفنان محمد رمضان، حالة من الجدل، عقب تداول صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تجمعه مع فتاة إسرائيلية تدعى مايا زخاريا.

وأشار البعض إلى أنها كانت مجندة سابقة في الجيش الإسرائيلي، وتصادف وجودها مع محمد رمضان في حفله الغنائي الذي أقامه مؤخرا في اليونان.

وأحيا النجم محمد رمضان، مساء الخميس، حفلا غنائيا باليونان، رفع لافتة كامل العدد، ومن بين الأغاني التي قدّمها خلال الحفل: "بلالين" و"تنطيط" و"إنساي" و"الملك" و"ثابت" و"مافيا" و"نمبر وان"، وغيرها.

يذكر أن آخر الأعمال الغنائية التي طرحها محمد رمضان على "يوتيوب" أغنية "تنطيط" من تنفيذ شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومن إخراج بثينة.