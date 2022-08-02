بعد فوز الزمالك على بيراميدز.. رسالة نبيل الحلفاوي إلى النادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قال الفنان نبيل الحلفاوي، إنه على النادي الأهلي أن يعتبر نفسه في بداية الإعداد للموسم الجديد، وذلك بعد اتساع الفارق بينه وبين نادي الزمالك متصدر بطولة الدوري العام.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه بموقع "تويتر": "نادينا الحبيب لو فاز بالمتبقي من مبارياته مطلوب إن الزمالك يخسر مباراة ويتعادل في أخرى.. طبعا كل شيء وارد.. لكنه احتمال ضعيف أن يفرط الزمالك في مباراتين في الأمتار الأخيرة".

أضاف: "لذا رأيي المتواضع هو أن يعتبر الأهلي نفسه من الغد في بداية الإعداد للموسم الجديد.. وأول خطوة في الإعداد هي إجازة من الكرة لمعلول وقفشة والشناوي وحمدي فتحي لمدة شهر.. شريف والسولية ومنعم وعبد القادر وهاني راحة إجبارية.. والدفع بالشباب لتجهيزهم والتعرف على قدراتهم.. ونتطلع لأكرم توفيق وبعض المعارين والصفقات الجديدة.. الأهلي سيعود إن شاء الله أقوى مما كان.. هكذا عودنا".

وحقق فريق الزمالك فوزا كبيرا على نظيره بيراميدز، مساء الاثنين، بنتيجة 3-0، ضمن منافسات الجولة الـ28 بدوري we المصري.

وبتلك النتيجة، واصل الزمالك الابتعاد بصدارة الدوري برصيد 66 نقطة، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 59 نقطة في المركز الثاني، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 55 نقطة.