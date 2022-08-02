محمد أنور: رغم إني أهلاوي.. لكن بجد الزمالك يستحق الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

علّق الفنان محمد أنور، على تحقيق فريق الزمالك فوزا على نظيره بيراميدز، مساء الاثنين، بنتيجة 3-0، ضمن منافسات الجولة الـ28 بدوري we المصري.

وكتب أنور، عبر حسابه بموقع "تويتر": "رغم إني أهلاوي، لكن بجد الزمالك يستحق الدوري، وفيريرا هو أعظم صفقة جابها الزمالك السنة دي".

أضاف: "شيكابالا بيعمل نفس الكورة كل ماتش، وإحنا بنتفرج وعارفين أنه هيعملها، واللاعيبة في الملعب كلهم عارفين أنه هيعملها، ومع ذلك بيجيبها كل ماتش حلوة أوي".

وسجل اللاعب أحمد سيد زيزو الهدف الأول لفريق الزمالك في الدقيقة 2 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف سيف الدين الجزيري الهدف الثاني في الدقيقة 24، واختتم محمود عبدالرزاق شيكابالا أهداف الأبيض بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 90+5.

وبتلك النتيجة، واصل الزمالك الابتعاد بصدارة الدوري برصيد 66 نقطة، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 59 نقطة في المركز الثاني.