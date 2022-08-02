مغني "مفيش صاحب يتصاحب" المعتزل ينهي مداخلة هاتفية ليصلي العشاء (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قال مغني المهرجانات المعتزل فارس حميدة، إن إعلانه التبرء من الأغاني التي شارك فيها بالسنوات الماضية والاتجاه إلى تقديم الأنشودات الدينية، كان قرارا ينوي اتخاذه منذ فترة، موجها نصيحة للشباب بألا يغلقوا الباب بينهم وبين الخالق مهما كان حجم الذنوب التي يرتكبوها.

أضاف حميدة، خلال مداخلة مع برنامج "الثامنة مساء" عبر قناة "الصحة والجمال": "أنا فضلت 6 سنين أغني، والحمد لله في عز المهرجانات ربنا أنعم عليا بـ باب بيني وبين ربنا مش بقفله، والباب ده هو اللي وصلني للي أنا فيه حاليا، ونصيحتي للشباب أنه مهما يكون في معاصي خلوا بينكم وبين ربنا باب صدقة أو صيام أو أي حاجة بينك وبين ربنا".

تابع: "الحلال بيّن والحرام بيّن، والأغاني بالنسبالي حرام، أنا ببص الموضوع من جانب أنه هل يوم القيامة الغناء هيتحط في ميزان حسناتي ولا سيئاتي؟ أنا شايف أنه مش هيتحط في ميزان الحسنات خالص"، قبل أن يطلب إنهاء المكالمة بسبب حلول موعد صلاة العشاء، قائلا: "صلاة العشاء بس دلوقتي معلش هستأذن".

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وأعلن مغني المهرجانات فارس حميدة، والذي شارك في غناء المهرجان الشهير "مفيش صاحب يتصاحب"، التوبة إلى الله والتبرء من الأغاني التي شارك فيها بالسنوات الماضية، والاتجاه إلى تقديم الأنشودات الدينية، حسب وصفه.

ونشر فارس، عبر قناته على موقع "يوتيوب"، أنشودة تحمل عنوان "العليل"، من توزيع محمد بدر، ومن بين كلماتها التي كتبها الشيخ عبد الرحمن العماري: "عليل يا رب وأنت الطبيب، عليل يريد دوا للذنوب، فكيف السبيل إلى أن أتوب، وتُمحى الخطايا وتصفي القلوب، إذا صرت يومًا وقلبي يميل، إلى فتنةٍ أو ضللت السبيل، فتبقى إلهي ملاذِ الوحيد، وعفوك لا ينتهي لا يزول".

وعلّق فارس، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "مع بداية عام هجري جديد.. نبدأ نحن بداية جديدة في عالم مليء بالخير والصالحين.. وهو عالم الدعوة إلى الله.. نسأل الله الإخلاص في العمل".

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وقبل طرح الأنشودة؛ كان مغني المهرجانات فارس حميدة، كتب عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "لعل وعسى اللي يشوف البوست يخدمني لوجه الله، في عدم نشر أغاني تحتوي على صوتي، وأنا قد تبت إلى ربي وأرجو من الله القبول، اللهم إني بريء من ذلك، اللهم نسألك الثبات".

مهرجان "مفيش صاحب يتصاحب - ولاد سليم اللبانين" كان قد حقق نجاحا وأُثير حوله جدلا كبيرا عام 2015 وقت طرحه للثلاثي حسن البرنس، فارس حميدة، وناصر غاندي (فريق شبيك لبيك)، ووصلت مشاهداته حتى الآن لـ153 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب".