"في عز الحر".. حنان ترك تنشر فيديو لها أثناء نزول المطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت الفنانة المعتزلة حنان ترك، صباح اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لها أثناء نزول المطر.

حنان ترك نشرت الفيديو عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وقالت خلاله: "يا سلام لما بقى تبقى في عز الحر، وربنا يكرمك بمطر كده ينزل عليك".

يذكر أن حنان ترك، كانت قد أعلنت اعتزالها التمثيل على الهواء في أغسطس عام 2012، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي اللبناني نيشان في برنامجه "أنا والعسل" المعروض آنذاك عبر قناة "الحياة".

وبعدها ابتعدت حنان ترك عن الإعلام، وعن مواقع التواصل الاجتماعي وحذفت جميع صورها عبر "إنستجرام" قبل أن تعود مجددا وتشارك جمهورها مجموعة صور لها أمام البحر ووسط الطبيعة وآيات من القرآن الكريم.