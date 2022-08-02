حليم لـ"الخليج 365": هذا ما أرجوه من مستخدمي "تيك توك" والجمهور سيكرهني بـ"دوبامين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمد معروف:

للمرة الثانية يختاره المخرج رؤوف عبدالعزيز، ليشارك في عمل من إخراجه، إذ يقدم الممثل الشاب حليم دور جديد في مسلسل "دوبامين" المقرر عرضه قريبا، بعد مشاركته في مسلسل "الطاووس" الذي حقق نجاحا كبير.

وقال حليم في تصريحات مصورة لـ"الخليج 365"، إنه يقدم دور "بيسو"، ووصفه بأنه شخص حقود، ولا يحب غير نفسه، ودائما ما يرتكب الكثير من الأخطاء، لافتا إلى أن الجمهور سيكرهه "ربنا يستر، متحمس إني أقدم حاجة شر وتكون مختلفة عن اللي عملته السنة اللي فاتت في الطاووس".

وتابع "لقائي الأول بأستاذ رؤوف جاء بعد تكريمي في مهرجان فني كأفضل يوتيوبر في 2021، وكان شعري وقتها رمادي، وفي نفس الوقت كانوا يبحثون عن يوتيوبر مطرقع، والحمد لله ده رزق، وجدت أستاذ جمال شاكر يتحدث إلي ويسألني إذا كنت غيرت شكل شعري، ووقتها كنت استعد للذهاب إلى الحلاق، فطلب مني ألا أفعل وأذهب لمقابلة أستاذ رؤوف في المكتب، وحصلت على الدور".

وأكد حليم أنه يرى نفسه محظوظًا فدور كهذا من المؤكد أن هناك أسماء أخرى تم ترشيحها لتقدمه، وحصوله هو عليه كان أمرًا جيدا، موجها الشكر للمخرج لأنه منحه فرصة كبيرة في بدايته، وعن اختياره للمرة الثانية ليشارك معه في "دوبامين"، قال "لما يقع الاختيار عليا للمرة التانية دي ثقة كبيرة، أتمنى أكون قدها وأنه يعجب الناس".

وعن دخوله عالم التمثيل من خلال بوابة الشهرة التي حققتها له "السوشيال ميديا"، وإذا ما كان قد خطط لذلك من البداية، قال "كنت بفكر كده فعلا إن ممكن حد يشوفني ويقول موهوب هاتوه نجربه، كان ده دماغي فيه حاجات زي كده، بس كنت عارف إنه من النوادر إن يحصل ده، لإن فيه مواهب كتير يمكن أشطر مني، عشان كده بعتبر نفسي من المحظوظين لإني باخد فرصة بجد".

وبسؤاله عن رأيه في نظرة البعض لتطبيق "تيك توك" بشكل سلبي في بعض الأوقات، قال "مش بحب أعلق عشان محدش يشيل مني ويتقال إن أنا في الأول والأخر بعمل تيك توك، والكل بيعمل دلوقتي سواء كبير وصغير، لكن ليا رجاء إن الناس تستخدم الحاجة اللي فيها فرصة بشكل صح، دي فرصة، مش كل يوم هنلاقي تطبيق فيه الشهرة بين يوم وليلة، مش لازم تكون الحاجة اللي بنقدمها مفيدة بس تبقى صح شوية، حتى لو كوميدية يكون مفيهاش إسفاف أو سب أو كلام خارج، ده رجاء أهم حاجة نظرة الناس لينا، عايزين الناس تاخد عنا فكرة حلوة ومفيش حد بيكون حابب الناس تتكلم عنه بشكل وحش".

واختتم بالإشارة إلى وجود أكثر من عمل فني يتم التحضير له، ومن المقرر أن يشارك فيها سواء سينما أو تليفزيون مفضلا الإعلان عن التفاصيل مع انطلاق التصوير.

"دوبامين" إخراج رؤوف عبدالعزيز، تأليف محمد جلال، إنتاج إيمان أبو الدهب، بطولة ريم مصطفى وبسنت شوقي.