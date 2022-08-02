فنان مصري شهير يكشف عن تعرضه للتسمم

كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 أغسطس 2022 12:54 مساءً - كشف الفنان ” هشام المليجي ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن تعرضه للتسمم نتيجة تناولة لوجبة غذائية من أحد محطات الوقود أثناء سفره مع بعض أصدقائه .

وكتب هشام المليجي في منشوره متحدثا عن تفاصيل ما حدث معه : ” اللي حصلي إني نزلت مستعجل من البيت عشان كنت مسافر مع الأصدقاء فعدّيت اشتريت سندويتش تونة من محطة بنزين ف الطريق ” .

وتابع : ” بعدها بساعات تعبت جداً وحسيت بإعياء شديد وأُغمي عليا والحمد لله إني كنت مع صحابي ولما فوقوني قعدت أرجع حوالى 4 ساعات ” .

وأضاف الفنان هشام المليجي : ” مبسوط جداً إني مظروتش الدنيا لا في بيت صديقي المضيف ولا عربية صاحبي النظيف .. شكراً لأصدقائي اللي أزعجتهم وبوظتلهم اليوم ” .