شيرين عبد الوهاب تحذف صورها مع حسام حبيب وتلغي متابعته

كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 أغسطس 2022 09:54 صباحاً - قامت الفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” بخطوة جديدة في ظل أزمتها مع زوجها السابق الفنان ” حسام حبيب ” حيث حذفت جميع صورها التي كانت تجمعها معه عبر حسابها على إنستجرام وإلغاء متابعته .

ومن جانبه قام حسام حبيب أيضا بحذف صوره مع شيرين عبد الوهاب عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام وإلغاء متابعته لها .

وكانت قد شهدت تداعيات الأزمة الأخيرة بين شيرين وحسام حبيب قيام الأخير بتقديم بلاغ إلى النائب العام المصري ضد شيرين عبد الوهاب منذ أيام اتهمها من خلاله بالسب والقذف على خلفية تصريحاتها مع الإعلامية ” لميس الحديدي” ضده .

ويأتي هذا البلاغ بعد أن قدمت الفنانة شيرين 4 بلاغات ضد زوجها السابق حسام حبيب اتهمته فيها بسرقتها والنصب عليها .. كما تقدمت بـ 3 بلاغات أخرى ضد ” حسين حبيب ” والد طليقها متهمةً إياه بالسب والقذف عبر حسابه على موقع فيس بوك .