بعد ظهورها معه .. الفتاة الإسرائيلية ” مايا زخاريا ” تكشف طبيعة علاقتها بمحمد رمضان

كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 أغسطس 2022 09:54 صباحاً - أثار الفنان المصري ” محمد رمضان ” حالة من الجدل بين المتابعين خلال الأيام الماضية على خلفية تداول صورة له تجمعه بفتاة إسرائيلية تدعى ” مايا زخاريا ” على هامش تواجده باليونان مؤخرا لإحياء حفل غنائي .

وخرجت ” مايا زخاريا ” في مقطع فيديو للكشف عن طبيعة علاقتها بالفنان محمد رمضان وكواليس تصوير هذه الصورة وكونه يعرف جنسيتها أم لا .

فقالت مايا : ” تمشينا على شاطئ ناموس في ميكونوس فلاحظنا الفنان المصري المشهور محمد رمضان فجأة .. الكثير هناك طلبوا منه صورة وأنا من بينهم لأنني محبة له ” .

وتابعت : ” لم يدرك إنني إسرائيلية فلم يسأل عن ذلك، لم يسألنا ذلك وكان يستمتع مع الناس .. رمضان كان أديبا ولطيفا مع كل الناس ولم يرفض أي طلب وللأسف لست جندية بل قد تخرجت من الجيش ” .