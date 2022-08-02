بالصور – هيفاء وهبي بإطلالة صيفية غريبة جدًا.. إيشارب على فستان مكشوف وسعر الحذاء 16ألف جنية.. شاهد!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 أغسطس 2022 09:54 صباحاً - تعد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي إحدي أهم فنانات جيلها، وأكثرهن شهر وجماهيرية على الإطلاق، وبالرغم من نجاحها الساحق في الأغاني والحفلات الموسيقية، إلا أن نجاحها السينمائي في التمثيل كان بشكل لم يتوقعه أحد، حيث نجحت جميع أعمالها الفنية نجاحًا كبيرًا على مستوى النقاد والجماهير

سافرت الفنانة هيفاء وهبي إلى فرنسا حيث تستمتع بإجازتها هناك، وشاركت هيفاء وهبي جمهورها بمجموعة صور لها خلال استمتاعها بإجازتها الصيفية.

ونشرت هيفاء وهبي مجموعة من الصور لها وهي ترتدى فستانًا قصيرًا مع ارتدائها إيشارب وتركت شعرها ينسدل ناعمًا على كتفها وربطت وشاحًا قصيرًا على رأسها، ونالت الصور إعجاب عدد كبير من جمهورها ووصفوها بالديفا هيفاء وهبي، .

وظهرت هيفاء وهبي بإطلالة رقيقة بفستان قصير من الكروشيه مع حذاء باللون الأخضر من Prada سعره 850 دولار أي ما يعادل 16 ألف جنيه، مع حقيبة باللون الأخضر يصل سعرها إلى 47 ألف جنية مصري.

حذاء هيفاء وهبي يصل سعره إلى 16 ألف جنية مصري

وانهالت تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: “ملكة، دخيلو أنا، أنا بحبك جدا، طاقة إيجابية، بحبك يا قمر، يا روحي، جمالك، أحبك مرة، أحبك فوفو، تهبل، الدلع كله، يا عمري يا عمري، وبعدين مع حلاكي”. فيما انتقدها البعض على ارتداء الطرحة خاصة وأن الفستان الذي ترتديه قصير للغاية لم يتناسب مع هذه الطرحة .

أحدث حفلات هيفاء وهبي

وكانت هيفاء وهبي أحيت مؤخرا حفلا غنائيًا في تونس، وأطلت بفستان برتقالي أظهر قوامها الممشوق.

على جانب آخر، تستعد هيفاء وهبي، لإحياء حفلا غنائيا في مدينة العلمين الجديدة، ضمن حفلات موسم الصيف 2022.

وتستعد هيفاء وهبي لإحياء حفل غنائى يوم 5 من شهر أغسطس القادم بمدينة العملين وطرحت الشركة المنظمة لحفل هيفاء وهبي، التذاكر عبر موقعها الرسمي

وانقسمت أسعار التذاكر إلى أربع فئات؛ الأولى بـ٩٥٠ جنيهًا وتشمل التذكرة دخول الحفل فقط، والفئة الثانية وهي عبارة طاولة لأربعة أفراد فى منطقة مرتفعة بـ 8000 جنيها.

أما الفئة الثالثة فتصل سعرها لـ 15000 جنيها وهي عبارة عن طاولة لـ6 أفراد شامل العشاء، الرابعة والأخيرة عبارة عن طاولة لـ ٨ أفراد Vip وتصل سعرها حسب ما أعلنته الشركة المنظمة إلى 35000 جنيه.

هيفاء وهبي وأحدث أعمالها

يُذكر أن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي حققت، نجاحًا واسعًا بأغنيتها الجديدة “تيجي”،التي طرحتها تزامنًا مع موسم عيد الأضحى على قناتها الرسمية على «يويتوب».

واقتربت أغنية “تيجي” لهيفاء وهبي من تحقيق 3 مليون مشاهدة على يوتيوب، خلال يومًا واحدًا من طرحها، حيث تعاونت في الأغنية مع الشاعر أحمد عبدالنبي والملحن غريب، والمخرج سليم الترك.

واعتمدت هيفاء في الكليب الجديد، على تقديم رقصات استعراضية مختلفة، بالإضافة إلى تنوع إطلالتها المختلفة، والتي تميزت بالبساطة، وجذبت جمهورها.

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