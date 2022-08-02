معلومات صادمة: تعرف على الاسماء الحقيقية للنجمات العرب التي أخفوها عن الجمهور

كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 أغسطس 2022 09:54 صباحاً - هناك الكثير من المشاهير الذين تختلف أسماء شهرتهم عن أسماءهم الحقيقية، حيث لجأ بعض النجوم لتغيير أسمائهم الأخيرة فقط، أو أسمائهم الأولى فقط، وهناك أيضا بعض النجوم بأسماء مختلفة تمامًا، وفى الحقيقة أن أحد الأسباب الرئيسية التى تجعل النجوم تضطر إلى تغيير أسمائهم هو أنه يوجد بالفعل فنان يحمل نفس الاسم كما يغير البعض الأسماء من أجل لفت الأنظار.

جمعنا لكم مجموعة من أبرز النجوم العرب الذين غيروا أسمائهم الحقيقية واستبدلوها بإسم واحد أو اسم من مقطعين يستخدم للشهرة فقط

النجمة يارا:

الكثير لا يعرف اسم يارا الحقيقي الذي هو (كارلا نزيه البرقاشي)، ولدت في دير الأحمر في سهل البقاع بلبنان، وحصلت في بداية حياتها الفنّية على كأس النجم. جائزة 2004 بعد أن دعمهم الملحن اللبناني طارق أبو جودة.

نور اللبنانية:

كشفت النجمة نور اللبنانية، أن اسمها الحقيقى هو (ماريان فيليب ابي حبيب)، وأنها متجوزة ولديها طفلان هما ليوناردو وليديا، وذلك من خلال خاصية “أسألنى” الملحقة بخاصية “استوري”، عبر حسابها بإنستجرام

الراقصة لوسي:

تداول نشطاء وعدد من وسائل الإعلام المصرية معلومات خاصة تنشر لأول مرة حول الحياة الشخصية للفنانة والراقصة المصرية لوسي، ومن أبرز تلك المعلومات كان إسمها الحقيقي الذي هو اسمها الحقيقي (إنعام سعد محمد عبد الوهاب التميمي)

تحية كاريوكا:

يوجد اختلاف في ميلاد تحية كاريوكا فبينما تذهب “وكيبيديا ” إلى أنها ولدت في 22 فبراير من عام 1915 نجد أن مذكراتها تقول إنها ولدت في 19 فبراير من عام 1921، ولكن بعيدًا عن هذا الخلاف كان يمثل جزءا من حياة تحية كاريوكا نفسها، ولكن لا يوجد خلاف على اسم الراقصة المصرية حيث أن أسمها الحقيقي هو (بدوية محمد علي النيداني).

نجلاء فتحي:

وما لا يعرفه الكثير أن إسمها الحقيقي (فاطمة الزهراء) ولكن عبد الحليم حافظ، اختار اسم نجلاء فتحي ليكون اسمها الفني، واحتفلت الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي مؤخرًا، بعيد ميلادها الـ 70، فهي من مواليد 21 ديسمبر 1951.

النجمة لبلبة:

لبلبة (14 نوفمبر 1946 -)، ممثلة وفنانة استعراضية مصرية اسمها الحقيقي (نينوتشكا مانوك كوبليان)، ولدت في مدينة القاهرة من أسرة ذات أصول أرمنية، عملت في الفن منذ طفولتها عن طريق تقديمها لفقرات تقليد الفنانين التي اشتهرت بها في هذه الفترة، واستمرت على مدار عقود طويلة في العمل السينمائي لتقدم العديد من الأعمال المتنوعة

نجوى فؤاد:

,وفي إحدى لقاءاتها القديمة قدمت الفنانة المصرية نجوى فؤاد نفسها للجمهور على النحو التالى.. اسمى الحقيقي (عواطف محمد عجمي)، اتولدت فى إسكندرية وظليت هناك 7 أشهر ثم انتقلت إلى يافا فى فلسطين، ثم حدثت الحرب وكنا هناك، ووالدتى توفت، وبعض أقاربي قاموا بتوصيلي إلى العريش كي يستلمني والدي وبالفعل ذهبت إلى هناك ووجدت والدي، عشت معه إلى أن أصبح عمرى 13 سنة.

سامية جمال:

اما عن الراقصة الراحلة سامية جمال فإن اسمها الحقيقي هو (زينب خليل إبراهيم محفوظ)، وهي من مواليد بني سويف جنوب القاهرة، ظهرت في أواخر الأربعينات من القرن العشرين وعرفت باسم سامية جمال.

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