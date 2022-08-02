أزمة جديدة .. اتهام محمد رمضان بالتهرب الضريبي

كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 أغسطس 2022 09:54 صباحاً - أمرت جهات تحقيق التهرب الضريبي بالتجمع الخامس بإرسال الملف الخاص بالفنان ” محمد رمضان ” إلى الجهات المختصة بمصلحة الضرائب .
وذلك من أجل الإستعلام على أمواله بعد اتهامه بالتهرب الضريبي وفقا لما كشف عنه موقع القاهرة 24 .
وسيتم تحديد جلسة خلال الأيام المقبلة للتحقيق مع محمد رمضان إلى أن يظهر التقرير الخاص بموقفه مع الضرائب .
وكان قد سبق ووجهت اتهامات إلى محمد رمضان بالتهرب من دفع مديونات بقيمة 7 ملايين جنيه وتقديمه لسندات تخالف حقيقة الواقع .
فيما تم التحقيق معه في الشهر الماضي بسبب البلاغات المقدمة ضده من الضرائب العامة بتهمة التهرب الضريبي .
وكان قد أثار الفنان محمد رمضان حالة من الجدل مؤخرا بعد ظهوره مع فتاة إسرائيلية على هامش تواجده في اليونان لإحياء حفل غنائي له قد أقامه منذ أيام .
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