شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى تعود لتصوير "مهب الريح" مع ماجد المصرى الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود النجمة هند صبرى لتصوير مشاهدها في مسلسل "مهب الريح"، الذى تقدم بطولته مع الفنانون إياد نصار وماجد المصرى وهدى المفتى، من إخراج أحمد خالد موسى، حيث تستأنف تصوير المشاهد في مدينة أبو ظبى الأسبوع المقبل، عقب إنتهاء أجازتها الصيفية، وتجمع المشاهد كل من هند صبرى وماجد المصرى، خاصة أنهما متزوجان في أحداث المسلسل.

مسلسل "مهب الريح" مأخوذ عن المسلسل الأمريكى The Good Wifeبطولة هند صبرى، ماجد المصرى، جومانا مراد، إياد نصار، نهى عابدين، هدى المفتى، على الطيب، مؤمن نور عدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات، والعمل إخراج أحمد خالد موسى، ومن المقرر أن يعرض المسلسل على 45 حلقة، مقسمه إلى 3 أجزاء ولكل جزء 15 حلقة على إحدى المنصات الرقمية.

يذكر أن هند صبرى يعرض لها حالياً فى السينمات فيلم "كيرة والجن"، حيث تشارك فى بطولته إلى جانب بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب والعمل مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد.