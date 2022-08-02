شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فهمى وياسمين رئيس ينتظران طرح فيلمهما "أنا لحبيبى" بعد تغيير اسمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر النجمين كريم فهمى وياسمين رئيس طرح فيلمهما الجديد "أنا لحبيبى" المقرر طرحه في دور العرض السينمائى خلال الفترة المقبلة، بحسب الخطة الزمنية لشركة الإنتاج، وقرر صناع الفيلم تغيير اسمه ليصبح "أنا لحبيبى"، بعدما كان يحمل اسم "جارة القمر"، حيث جاء تغيره ليكون اسماً مناسباً وتجارياً من أجل ترويجه سينمائياً، وهو من إخراج هادى الباجورى، وتأليف محمود زهران.

يذكر أن كريم فهمى يشارك كضيف شرف في فيلم "السرب" الذى يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، ومن تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة أحمد السقا، منى زكى، دياب، مصطفى فهمى، آسر ياسين، شريف منير، محمود عبد المغنى، محمد ممدوح، أحمد حاتم، إسلام جمال وعدد كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف.

يشار إلى أن ياسمين رئيس تعاقدت مؤخراً على دور البطولة النسائية أمام النجم مصطفى شعبان في مسلسل "بابا المجال" المقرر عرضه في رمضان المقبل، وهو من قصة وإخراج احمد خالد موسى .