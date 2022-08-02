ياسمين جمال تتحدث عن زواجها من فنان شهير وانفصالهما بعد 8 أشهر

كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 أغسطس 2022 08:44 صباحاً - كشفت الفنانة ” ياسمين جمال ” خلال استضافتها ببرنامج كلام الناس الذي تقدمه الإعلامية ” ياسمين عز ” عن سبب انفصالها عن زوجها الفنان ” معوض إسماعيل ” .

حيث أشارت ياسمين جمال في حديثها إلى أنه بعد مرور 8 أشهر على عقد قرآنها على معوض إسماعيل وقع الانفصال بينهما وذلك بسبب اختلاف شخصياتهما وطباعهما وعدم وجود توافق بينهما .

وأضافت عن بداية علاقتهما وتعرفها به بأنها قد شاركت مع الفنان معوض إسماعيل في عدد من مسلسلات الأطفال .. ومن ثم لم تلتقي به لفترة طويلة وعندما التقيا صدفة قررا الزواج .

وعلقت على ذلك قائلة : ” مكانش جواز ده كتب كتاب بس، اتكتب كتابنا 8 شهور فقط وتم الانفصال لعدم وجود توافق بينا .. احنا صحاب من واحنا صغيرين ومثلنا مع بعض في مسلسلات أطفال كتير جدا ” .

وعن مواصفات فتى أحلامها قالت الفنانة ياسمين جمال : ” بتمنى أن الشخص اللي ارتبط بيه يراعي ربنا فيا ويحبني ويحترمني ويكون كريم وعنده ذوق وأخلاق، ميهمنيش شكله إيه ” .