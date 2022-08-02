الموت يفجع إيمي سمير غانم من جديد: ربنا يصبرني

كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 أغسطس 2022 08:44 صباحاً - تتمتع الفنانة إيمي سمير غانم بجماهيرية كبيرة جدًا، ودائما ما يتابعها الجماهير على «إنستجرام»، ولكنها منذ رحيل والديها وهي لا تتفاعل بشكل كبير حيث أثر الحزن على فراق والديها

أعربت النجمة إيمي سمير غانم، عن حـزنها الشديد لرحيل صديقة والدتها، ونشرت إيمى صورة عبر حسابها على إنستجرام.

وكتبت إيمي ناعية صديقة والدتها: “ربنا يرحمك يا حبيبتي، ويصبر كل أهلك ويصبرني، إنا لله وإنا إليه راجعون”

ونشرت إيمى سمير غانم، صورة تجمع والدتها الراحلة دلال عبدالعزيز والراحلة رجاء الجداوي، وصديقتهما الراحلة وعلّقت عليها :” حبايبي”.

وسبق وكشفت النجمة إيمي سمير غانم، عن صورة جديدة لوالديها النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز،، حيث ظهر الراحلان فى الصورة بابتسامتهما المعهودة فى حياتهما

ونشرت إيمى الصورة عبر حسابها على انستجرام، دون التعليق بأى شيء، لكن فور نشر الصورة حرص عدد من الفنانين والمتابعين على الدعاء لهما بالرحمة والمغفرة، منهم فيفى عبده ودارين حداد والمطربة أمينة وليلى زاهر.

كما وسبق وشاركت أيضًا، بصورة قديمة جمعت والدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، بالراحلين الفنانة رجاء الجداوى والفنان محمود عبد العزيز، ونشرت الصورة عبر حسابها بإنستجرام، وعلقت: “ربنا يرحمهم ويغفرلهم

وكانت النجمة إيمي سمير غانم قد كشفت ، في وقت سابق ، عن صورة جديدة لوالديها النجمان الراحلان سمير غانم ودلال عبد العزيز ، ظهر فيها الاثنان الراحلان في الصورة بابتساماتهما المعتادة في حياتهما.

ونشرت إيمي الصورة عبر حسابها على إنستجرام دون التعليق على أي شيء ، ولكن فور نشر الصورة حرص عدد من الفنانين والمتابعين على الدعاء لها من أجل الرحمة والمغفرة لها ، ومنهم فيفي عبده ودارين حداد والمغنية أمينة وليلى زاهر. ..

إيمي سمير غانم تعيش صدمة كبيرة منذ رحيل والديها بشكل مفاجىء العام الماضي، حيث تأثرا بوباء فيروس كورونا وبسبب كبر السن تدهور وضعهما الصحي بشكل مفاجئ وسريع.

يُذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز، رحلت عن عالمنا يوم السبت 7 أغسطس 2021، بعد صراع مع المرض منذ أن أصيبت بكورونا في 30 أبريل 2021، عن عمر يناهز 61 عاما، وشُيّع جثمانها من مسجد المشير بالتجمع الخامس قبل أن يوارى الثرى بمقابر الأسرة بمدينة نصر.

وتعرضت إيمي سمير غانم لعدد من الشائعات خلال الفترة الماضية، فتردد أنها اعتزلت الفن بسبب غيابها عن المشاركة في أي أعمال فنية منذ فترة طويلة، وقيل أيضًا أنها ارتدت الحجاب وذلك بعد نشرها لمجموعة من الصور عبر حسابتها الرسمية خلال رحلة العمرة التي قامت بها مؤخرًا.

كما أن علاقة إيمي وزوجها حسن الرداد أيضًا تواجه عدد من الشائعات، حيث يتردد دائما انفصالهما بسبب عدم ظهورهما معا بشكل مستمر، وواجها في فترة أنباء عن إنجابهما بنت تدعى كنزي وقاموا بإخفاء هذا الخبر خوفا عليها من الحسد.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال إيمى سمير غانم كان مسلسل سوبر ميرو، الذى عرض خلال موسم دراما رمضان 2019، وهو من تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، ‏إخراج وليد الحلفاوى، وشارك إيمي البطولة عدد من النجوم أبرزهم حمدى الميرغنى، بيومى فؤاد، ‏محمد ثروت، ملك قورة، محمد محمود، أحمد سلطان وغيرهم.

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