بـ“المايوه الأورنج”.. ميرهان حسين تستعرض جمالها وأنوثتها داخل يخت وسط البحر.. شاهدوا كيف أطلّت! – (صورة)

كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 أغسطس 2022 08:44 صباحاً - تألقت النجمات بالعديد من الصور على شاطىء البحر خلال إجازتهم الصيفية، وكان اللافت للانتباه ظهور العديد منهن بمايوه لتناسب أجواء البحر والشاطىء.

وهذا الموسم صيف 2022 ظهرت الكثير من الفنانات بـ”مايوهات” مختلفة لاقت ردود فعل كبيرة من قِبل متابعيهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

​​ومن بينهن الفنانة الشابة ميرهان حسين التي أطلّت بإطلالة صيفية جذابة، وهي مستمعه بالعطلة الصيفية داخل يخت في عرض البحر، مرتدية كاش مايوه، مصمم من قماش فاخر باللون الأورانج، يشبه الفستان.

أما من الناحية الجمالية، ارتدت ميرهان حسين في بعض الصور قبعة تاركة خصلات شعرها منسدلة بحرية وراء ظهرها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل الأسود مع الماسكرا ونسقت لون البينك.

وتتميز الفنانة ميرهان حسين، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

أحدث أعمال ميرهان حسين

تألقت الفنانة ميرهان حسين، في عدد من المسلسلات الفترة الأخيرة منهم مسلسل “ستات بيت المعادي” ومسلسل “نصيبي وقسمتك” و “مسلسل نقل عام” وحاليًا تشارك الفنانة ميريهان حسين، كبطلة لـ “مسلسل الونش” امام النجم محمد رجب.

ومن المقرر انطلاق تصويره الشهر المقبل، لتكون ميرهان حسين أولى بطلات العمل وكان قد انضم أيضًا الفنان محمود عبد المغني والفنان ايهاب فهمي والفنانة منة فضالي والمسلسل تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق و إنتاج سينرجي.

ويسجل “الونش” التعاون الثالث بين ميرهان حسين ومحمد ر جب بعد فيلم “الخلبوض” عام 2015 والذى شارك في بطولته إيمان العاصى، إيناس كامل، سامية الطرابلسى، رانيا ملاح وإسماعيل فاروق، ومسلسل “علامة استفهام” في شهر رمضان 2019، وشارك في بطولته هيثم أحمد زكى وجيهان خليل ومحمود البزاوى وإخراج سميح النقاض.

وشاركت ميرهان حسين، مؤخرًا في مسرحية “الليلة الكبيرة” التي تم عرضها في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، والعرض بطولة نيكول سابا، محمود عبد المغني، محمد عبد الرحمن، محمود الليثي، بدرية طلبة، أمير صلاح الدين، طه الدسوقي، وتأليف وليد يوسف، موسيقي وألحان كريم عرفه، أشعار خالد تاج الدين، إخراج بتول عرفة.

وسبق وشاركت ميرهان حسين أيضًا في عرض مسرحية “يا العب يا اغلس” في السعودية أيضًا، وبطولة روجينا، مصطفى خاطر، أحمد رزق، محمد ثروت، حمدي المرغني، ويزو، وإخراج أشرف زكي، وتدور أحداثها ف إطار كوميديا اجتماعية غنائية واستعراضية عن قضية ميراث، حيث يترك الشربتلي باشا وصية لابنه الوحيد وأولاد أخيه، لكن الطمع يحرض أولاد الأخ على التخلص من ابن عمهم ليتمكنوا من الميراث كله، ولكن تفشل كل المحاولات ليكتشفوا أن الميراث الحقيقي هو في حبهم لبعضهم ولم شملهم.

وكان آخر أعمال ميرهان حسين “مسلسل أنا وهي” من 15 حلقة وتم عرضه قبل شهر رمضان 2022 الماضى، وهو تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقى، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوى، سلوى محمد على، ندا عادل، محمد الصاوى، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم عبير صبرى، محمد أنور، كريم عفيفى وآخرين.

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