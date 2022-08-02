شكرا لقرائتكم خبر عن موعد طرح الجزء الرابع من فيلم الأكشن John Wick بدور العرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما ان تم طرح البرومو الرسمي للجزء الرابع من فيلم John Wick حتى شوق الكثيرين من المتابعين ومحبي سلسلة أفلام كيانو ريفز الذى اعتاد تحقيق النجاح من خلالها، حتي بات العمل له جمهور كبير منذ طرح الجزء الأول منه، وعلى مدار أجزائه، وهو الأمر الذى يبدو أنه سيستمر مع الجزء الثالث الذى يتساءل الكثيرون حول موعد طرحه.

موعد طرح الجزء الرابع من فيلم John Wick

وحددت الشركة المنتجة للفيلم يوم الـ 24 من مارس العام المقبل 2023 كموعد نهائى لطرح الفيلم على مستوي العالم.



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أحداث الجزء الرابع من فيلم John Wick

الجزء الرابع الجديد من سلسلة John Wick، تم تصوير معظمه في فرنسا وألمانيا ونيويورك واليابان، ومن المقرر ان ينضم كلاً من لورانس فيشبورن ورينا ساواياما وشامير أندرسون، وسكارسجارد ودوني دين، على ان يقود عملية الإخراج تشاد ستاهلسكي.

وكانت عدد من المواقع الأجنبية قد كشفت عن أحدث صور للممثل كيانو ريفز من تصوير الجزء الرابع من فيلمه John Wick، خلال تواجده في باريس مع طاقم العمل الذى يحاول الانتهاء من أكبر فترة تصوير ليكون العمل جاهز للعرض قبل بداية العام المقبل.

وكانت شركة Lionsgate كشفت عن البدء فى تصوير الفصل الرابع من فيلم John Wick للنجم العالمي كيانو ريفز منذ فترة طويلة على عكس ما ظهر في الأجزاء الثلاثة السابقة لسلسلة الأكشن الشهيرة التى بدأت قبل عام بالتحديد من عرض الفيلم.