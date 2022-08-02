شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول كيدمان وكيث أوربان يخططان لاستقبال طفل ثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الثنائي نيكول كيدمان وكيث اوربان لا يمانعان من إنجاب طفل ثالث جديد، ينضم لأسرتهما التي تكونت منذ زواجهما من 16 عاما بالتحديد، وذلك حسب تقرير نشره موقع heatworld مؤخراً حول الثنائى وأكد أنهما وبناء على مصادر مقربة لهما يخططا من أجل انجاب طفل ثالث خلال الفترة المقبلة.

وأكد التقرير أن الثنائى وبرغم تجاوزهما الـ 50 من العمر، إذ يبلغ كيث 54 عاما فى حين تبلغ نيكول 52 عاما يجدان أن الخيار الأفضل لأسرتهما حالياً هو استقبال طفل جديد.

وكانت احتفلت الممثلة العالمية نيكول كيدمان بعيد ميلادها الشهر الماضى، إلا أن موقع الديلي ميل تطرق إلى أمر آخر بعيدًا عن تلك المناسبة، وهو ممثل في إقدامها على شراء شقة جديدة بعقار تمتلك فيه أربعة شقق أخرى، وتحديدًا في "سيدنى" إذ باتت بذلك تمتلك فيه خمسة شقق.

وأضاف التقرير أن سعر أحدث شقة اشترتها نيكول كيدمان التي تبلغ من العمر 55 عامًا يصل إلى 1.35 مليون دولار، وذلك بسبب حرصها على توسيع محفظتها العقارية بصورة أكبر مثلما يحصل مع الكثير من المشاهير.