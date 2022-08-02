كندة علوش تشارك بـ"نزوح" و"السباحتان" في مهرجاني "فينيسيا" و"تورنتو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشارك الفنانة كندة علوش بفيلمها "نزوح" للمخرجة سؤود كعدان في الدورة التاسعة والسبعين من مهرجان "فينيسيا السينمائي" والتي من المقرر إقامتها في الفترة من 31 أغسطس حتى 10 سبتمبر.

وتعليقاً على اختيار فيلم نزوح قال ألبيرتو باربيرا، مدير مهرجان فينيسيا السينمائي: "بعد فوزها بجائزة الفيلم الأول في فينيسيا، تعود سؤدد كعدان بفيلمها الطويل الثاني، وهو قصة رمزية عن تحرر امرأتين تغادران دمشق تحت القصف لتصبحا لاجئتين. أسطورة مليئة بالكوميديا السوداء".

تدور أحداث الفيلم في سوريا خلال صراعات السنوات الماضية، حيث يدمر صاروخ سقف منزل الفتاة زينة ذات الـ 14 عاما، لتنام بعدها لأول مرة تحت النجوم، وتقيم صداقة مع عامر الصبي بالمنزل المجاور، ومع تصاعد العنف تُصر والدتها هالة (كندة علوش) على الرحيل وتدخل في صراع مع زوجها معتز الذي يرفض أن يتحول للاجئ ويمنع عائلته من ترك المنزل.

الفيلم من تأليف وإخراج سؤود كعدان ويشارك في بطولته مع كندة، كل من سامر المصري، هالة زين ونزار العاني، ودارينا الجندي، وتولت تصويره مديرة التصوير الشهيرة هيلين لوفار.

أما الفيلم الثاني، وهو بعنوان "السباحتان"، فقد تم اختياره لافتتاح دورة هذا العام من مهرجان تورنتو السينمائي الدولي (من 8 إلى 8 سبتمبر) إذ سيشهد الفيلم عرضه العالمي الأول في قاعة روي تومسون الشهيرة.

يقدم الفيلم القصة الحقيقية للسباحتين السوريتين يسرا وسارة مارديني اللتين اضطرتهما الحرب إلى الهرب من دمشق بالسباحة عبر أمواج البحر المتوسط وصولاً إلى المنافسة في دورة الألعاب الأوليمبية في ريو دي جانيرو عام 2016.

السباحتان من إخراج سالي الحسيني في ثاني تجاربها الروائية الطويلة بعد فيلم أخي الشيطان الذي نال جوائز من مهرجان لندن السينمائي التابع لمعهد السينما البريطاني ومهرجان برلين السينمائي الدولي. وشاركت سالي في كتابة الفيلم مع البريطاني جاك ثورن مؤلف فيلم Enola Holmes.

يشارك كندة علوش في بطولة فيلم السباحتان كل من الشقيقتين منال وناتالي عيسى، علي سليمان، وأحمد مالك مع جيمس كريشنا فلويد وماتياس شوايغوفار.