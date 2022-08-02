شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الأنيميشن DC League of Super-Pets يحقق 41 مليون دولار عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الأنيميشن الجديد DC League of Super-Pets إلى 41 مليون و 400 الف دولار منذ طرحه عالميا يوم 29 يوليو الماضى، العمل الذى وصلت مدته إلى ساعة و 46، ومن إنتاج شركة Warner Bros.

وأنقسمت إيرادات الفيلم الجديد بين 23 مليون دولار في دور العرض الأمريكية، و 18 مليون و 400 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم.

ويدور فيلم الأنيمشن DC League of Super-Pets بعد أن يتم الاستيلاء على Justice League بواسطة Lex Luthor، حيث يشكل الكلب سوبرمان، Krypto، فريقًا من الحيوانات الأليفة التي تم منحها قوى خارقة: كلب يدعى Ace، الذي يصبح قويًا وخنزير اسمه PB ، يمكن أن يكبر حجمه بشكل كبير، وسلحفاة تدعى Merton، والتي تصبح فائقة السرعة، والسنجاب الذى يدعى Chip، الذي يكتسب قوى كهربائية.

ويشارك مجموعة من النجوم العالمين في بطولة فيلم الأنيمشن DC League of Super-Pets صوتيا، منهم دواين جونسون، وكيفن هارت وكيانو ريفز وكيت ماكينون وفانيسا باير وجون كراسينسكي ودييجو لونا وناتاشا ليون، وغيرهم.

على أن يلعب جونسون دور الكلب DC Krypto the Superdog في فيلم Warner Bros، بالإضافة إلى ذلك سيشارك شركة إنتاج جونسون Seven Bucks في الإنتاج.

على أن يقوم الكاتب والمخرج جاريد ستيرن بإخراج الفيلم، وسام ليفين مخرج مشارك، الفيلم مأخوذ عن شخصيات من فيلم DC's Superman، ومن تأليف Jerry Siegel و Joe Shuster.