شكرا لقرائتكم خبر عن رزان مغربى تصور كليب جديدا فى بيروت بتوقيع عزيز الشافعى ووسام عبد المنعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الفنانة اللبنانية رزان مغربى من تصوير فيديو كليب لأغنية جديدة، من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع وسام عبد المنعم، واختارت رزان عودتها إلى الغناء بعد غياب طويل بأغنية شبابية باللهجة المصرية، وأخرج كليب الأغنية زياد خورى الأسبوع الماضى في بيروت، ومن المقرر طرحها خلال الأسبوع المقبل عقب الإنتهاء من مونتاجها ومكساجها.

كانت الفنانة رزان مغربى قد قالت لـ"الخليج 365"، فى تصريحات سابقة: "سأقوم بتصوير دورى مع الفنانة يسرا ونيللى كريم، خلال مسلسلهما الجديد (روز وليلى)، بجانب دورى الذى استعد له بصورة كبيرة في مسلسل (الضاحك الباكى)، وهو دور بديعة مصابني".

من ناحية أخرى كان السيناريست محمد الغيطى قد أكد أن مشروع مسلسل "الضاحك الباكى" الذى يتناول تجسيد قصة حياة الفنان نجيب الريحانى تعثر لأكثر من سنة بسبب مشاكل إنتاجية وكان حلمًا بالنسبة له من فترة كبيرة.

وأضاف أنه يشكر الشركة المتحدة على تحمسها لهذا العمل باعتباره واحدًا من الأعمال القومية والفنية المهمة خاصة أننا بقالنا حوالى 12 عامًا لا يوجد عمل تاريخى ولا دينى ولا سيرة ذاتية ولا خاص بالأطفال ولا استعراضى، ولكن المتحدة يرجع لها الفضل فى تنفيذ هذه الأعمال الخاصة بذلك وإعادة الرموز التاريخية.