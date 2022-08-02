وليد توفيق يحتفل بعيد الجيش اللبناني الـ 77

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شارك الفنان وليد توفيق، متابعيه عبر السوشيال ميديا، احتفاله بعيد الجيش اللبناني الـ 77.

وكتب وليد، عبر حسابه على إنستجرام: "كل عام وجيش وطني الحبيب الجيش اللبناني بألف خير.. كل عام وأنت حامي الحمى ورافع راية الوطن خفاقة".

وأضاف: "يسلم آرزك يا لبنان..يسلم جيشك.. يسلم شعبك، وليد توفيق، عيد الجيش اللبناني".

وأقيمت الاثنين، احتفالية بمناسبة العيد السابع والسبعين للجيش اللبناني بمقر الكلية الحربية في محافظة جبل لبنان.

يذكر أن الجيش اللبناني يحتفل في الأول من أغسطس من كل عام بذكرى وضع الجيش اللبناني تحت السلطة الكاملة للحكومة الوطنية اللبنانية في 1 أغسطس عام 1945 وذلك بعد أقل من عامين من حصول لبنان على الاستقلال التام عن فرنسا عام 1943.