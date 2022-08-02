“الحياة الشخصية للفنان ليس لنا دخل بها”.. أشرف زكي يرفض التحقيق مع محمد رمضان بسبب صورته مع فتاة اسرائيلية

كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 أغسطس 2022 02:47 صباحاً - أكد الفنان المصري أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، أنه لن يتم إتخاذ أية إجراء ضد الفنان محمد رمضان بعد صورته التي اثارت الجدل في الساعات الماضية والتي ظهر فيه محتضنا فتاة اسرائيلية.

وقال أشرف زكي: “الحياة الشخصية للفنان ليس للنقابة دخلا بها وهو ظهر فقط وهو يقوم بالتصوير مع تلك الفتاة وهذا أمر يخصه”.

يأتي ذلك بعد أن أثار الفنان محمد رمضان جدلا كبيرا بعد انتشار صور له برفقة فتاة إسرائيلية، أثناء تواجده في اليونان، على هامش حفله الذي أحياه هناك خلال الأيام الماضية.

وأحيا محمد رمضان حفلا غنائيا مساء الجمعة، 29 يوليو، في اليونان، قدم فيه مجموعة من أغانيه وسط تفاعل كبير من الحضور، ومنها “بلالين” و”تنطيط” و”نمبر وان” و”الملك” و”ثابت” و”مافيا”.