شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة الفنان سعيد صالح تكشف كواليس حياة والدها فى المنزل بعيدا عن الأضواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هند سعيد صالح، ابنة الفنان الكوميدى سعيد صالح، عن كواليس حياة والدها فى المنزل بعيدا عن الأضواء وعدسات الكاميرات قائلة: "والدى عاش حياته كلها ببساطة وكان بمثابة البهجة فى حياتنا، وبمجرد رؤيته تضحك وتكون مبسوط، مضيفة والدى كان حياتنا السعيدة وصانع الابتسامة".

وأضافت ابنة الفنان الكوميدى سعيد صالح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" على قناة سى بى سى: "والدى كان مبسوط بحياته ولا يسعى وراء الشهرة أو الافيش ولم يندم على شيئ بل كان موهوبا وبمجرد ظهوره على الشاشة يقلب موازين الفيلم مستشهدة بدورة فى فيلم زهايمر رغم أنه ظهر فى مشاهد قليلة إلا أن دوره تحدث عن أزمة وعلق فى أذهان الناس".

وكانت ابنة الفنان الكوميدى سعيد صالح، قد نشرت صورة له عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، بمناسبة ذكرى وفاته الثامنة، وعلقت هند على الصورة، "8 سنين يا حبيبى.. ربنا يرحمك ويغفرلك ويجعل مثواك الجنة ويجمعنا على خير".