شكرا لقرائتكم خبر عن أغنيتان لـ تايلور سويفت ضمن أحداث فيلم DC League of Super-Pets لـ ذا روك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الممثل العالمى دواين جونسون أن اغنيتان من أغانى المغنية العالمية تايلور سويفت ستظهران في الموسيقى التصويرية لفيلمه الجديد، DC League of Super-Pets، والاغنيتان هما Bad Blood، و Message In A Bottle، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، العمل الذى طرح يوم 29 يوليو الماضى بـ دور العرض المختلفة حول العالم.

ويدور فيلم الأنيمشن DC League of Super-Pets بعد أن يتم الاستيلاء على Justice League بواسطة Lex Luthor، حيث يشكل الكلب سوبرمان، Krypto، فريقًا من الحيوانات الأليفة التي تم منحها قوى خارقة: كلب يدعى Ace، الذي يصبح قويًا وخنزير اسمه PB ، يمكن أن يكبر حجمه بشكل كبير، وسلحفاة تدعى Merton، والتي تصبح فائقة السرعة، والسنجاب الذى يدعى Chip، الذي يكتسب قوى كهربائية.

ويشارك مجموعة من النجوم العالمين في بطولة فيلم الأنيمشن DC League of Super-Pets صوتيا، منهم دواين جونسون، وكيفن هارت وكيانو ريفز وكيت ماكينون وفانيسا باير وجون كراسينسكي ودييجو لونا وناتاشا ليون، وغيرهم.

على أن يلعب جونسون دور الكلب DC Krypto the Superdog في فيلم Warner Bros، والذى من المقرر أن يطرح في 20 مايو من العام المقبل 2022، بالإضافة إلى ذلك سيشارك شركة إنتاج جونسون Seven Bucks في الإنتاج.

قام الكاتب والمخرج جاريد ستيرن بإخراج الفيلم، وسام ليفين مخرج مشارك، الفيلم مأخوذ عن شخصيات من فيلم DC's Superman، ومن تأليف Jerry Siegel و Joe Shuster.