شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فراج مع نيللى كريم كلاكيت رابع مرة من الدراما إلى السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي الفنان محمد فراج، الفنانة نيللى كريم لأول مرة في السينما خلال فيلم جديد بعنوان "ڤوي ڤوي ڤوي" إخراج عمر هلال ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، حنان يوسف، ومحمد عبد العظيم وعدد آخر من الفنانين، ليسجل العمل التعاون الرابع بين فراج ونيللي بعدما قدما سوياً 3 مسلسلات خلال السنوات الماضية.

وتعاون محمد فراج مع نيللى كريم في الدراما خلال 3 أعمال هم "تحت السيطرة" تأليف مريم نعوم وإخراج تامر محسن عام 2015، و"سقوط حر" تأليف مريم نعوم ووائل حمدى وإخراج شوقى الماجرى عام 2016، وكان التعاون الثالث خلال مسلسل "ضد الكسر" تأليف عمرو الدالى وإخراج أحمد خالد وتم عرضه في شهر رمضان عام 2021.

وظهر محمد فراج كضيف شرف في مسلسل "العائدون" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، والعمل بطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، أحمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، مايا طلام، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، وتأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

وينتظر محمد فراج عرض مسلسل "الغرفة 207" المكون من 10 حلقات والمأخوذ عن مجموعة قصصية للكاتب أحمد خالد توفيق، وسيناريو وحوار السيناريست تامر إبراهيم، وإخراج تامر عشري ومحمد بكير، وبطولة محمد فراج وريهام عبد الغفور وناردين فرج ومراد مكرم، وعدد من ضيوف الشرف منهم مريم الخشت، يوسف عثمان، أحمد مجدي، مها أبو عوف، أحمد خالد صالح، إنجى أبو زيد.