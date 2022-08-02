ياسمين جمال تكشف السبب الحقيقي وراء انفصالها بعد 8 شهور (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة ياسمين جمال، تفاصيل انفصالها عن الفنان معوض إسماعيل.

وقالت ياسمين، في لقاء لها ببرنامج "كلام الناس": "مكانش جواز ده كتب كتاب بس.. أنا والفنان معوض إسماعيل اتكتب كتابنا 8 شهور فقط، وتم الانفصال لعدم وجود توافق بينا، واحنا صحاب من واحنا صغيرين، ومثلنا مع بعض في مسلسلات أطفال كتير جدا".

وأضافت: "والدتي كانت السبب في زواجي من الفنان معوض إسماعيل، لكن قرار الانفصال كان لها، والغريب أن والدتي هى من شجعتني ودعمتني على قرار الانفصال".

يذكر أن ياسمين جمال أكدت أيضا خلال هذا اللقاء، أنها ليست ابنة الفنان جمال عبدالناصر، وليست حفيدة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، كما يعتقد البعض.