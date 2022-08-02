حدث بالفن|زواج مخرج والنجوم في خطوبة ابنة إعلامي ومحمد رمضان يثير الجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- هاني صابر:

نشر موقع الخليج 365، خلال الـ24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بتدريب دينا فتيات على الرقص الشرقي، وحفل خطوبة ابنة خالد صلاح، وتفاصيل أول أغاني حسام حبيب، وحفل زفاف المخرج خالد بهجت والسيناريست شهيرة سلام، وجدل محمد رمضان، وغيرها من الأخبار.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 أخبار فنية خلال 24 ساعة:

بالصور| دينا تدرب فتيات على الرقص الشرقي

شاركت الراقصة والممثلة دينا، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام فيديو جديد لها أثناء قيامها بتدريب مجموعة من الفتيات على الرقص في ورشة لتعليم الرقص الشرقي.. التفاصيل من هنا

13 صورة للنجوم بحفل خطوبة ابنة خالد صلاح.. بينهم زينة ونادية الجندي

حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور حفل خطوبة فيروز ابنة الكاتب الصحفي خالد صلاح، والذي أقيم في إحدى المدن الساحلية.. التفاصيل من هنا

الجمهور يعلق على أحدث ظهور لـ جنا عمرو دياب: فتاة عادية وقمرين

شاركت جنا ابنة الفنان عمرو دياب متابعي حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، فيديو استعرضت من خلاله إطلالتها.. التفاصيل من هنا

خاص| بعد بلاغه ضد شيرين.. تفاصيل أول أغاني حسام حبيب

انتهى الفنان حسام حبيب، من وضع اللمسات النهائية على أحدث أغانيه، والمقرر طرحها خلال الأيام القادمة.. التفاصيل من هنا

يحيى الفخراني: الدراما مهمة في مصر واحتياج ضروري لا ترفيهي

قال الفنان القدير يحيى الفخراني، إن سعادته غامرة، موضحا "أولا مش بنشوف بعض فسعدت اننا هنشوف بعض، وسعدت بعودة مهرجان للدراما التليفزيونية، لأن احنا رواد الدراما، خفتت الحكاية بس لازم نرجع واقوى".. التفاصيل من هنا

تامر حسني: لهذا السبب فكرت في الاعتذار عن حفل أسبانيا

كشف الفنان تامر حسني، كواليس موافقته على المشاركة في الحفل الغنائي الذي أقيم في أسبانيا، ضمن احتفالية نادي ألميريا بافتتاح ملعبه الجديد استاد باور هورس.. التفاصيل من هنا

خاص| من الشخص الذي تتمنى نادية مصطفى أن يكون نقيبا للمهن الموسيقية خلفا لهاني شاكر؟

كشفت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، عن الشخص الذي تتمنى أن يكون نقيبا للمهن المويقية خلفا للفنان هاني شاكر النقيب السابق.. التفاصيل من هنا

بالصور.. زفاف المخرج خالد بهجت والسيناريست شهيرة سلام

احتفل المخرج خالد بهجت، بزفافه على السيناريست شهيرة سلام، بحضور عدد من الأقارب وأصدقاء العروسين.. التفاصيل من هنا

"مع إسرائيلية".. القصة الكاملة لصور محمد رمضان المثيرة للجدل بصحبة إسرائيليين

أثار الفنان محمد رمضان، حالة من الجدل، عقب تداول صورة عبر مواقع التواصل الإجتماعي تجمعه مع فتاة إسرائيلية تدعى مايا زكريا.. التفاصيل من هنا

درة تظهر بفستان قصير.. والجمهور: "أعظم ما أنجبت تونس"

ظهرت الفنانة درة، بفستان قصير، في أحدث إطلالة لها عبر السوشيال ميديا.. التفاصيل من هنا