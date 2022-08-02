يارا على شاطئ البحر ولقاء الخميسي بصحبة بشرى.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- الخليج 365:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

حنان مطاوع

نشرت الفنانة حنان مطاوع، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

يارا

نشرت الفنانة اللبنانية يارا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تلعب بالكرة على شاطئ البحر.

نوال الزغبي

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها تجمعها بالفنان وليد توفيق.

راغب علامة

نشر الفنان اللبناني راغب علامة، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضع لها.

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة الفنانة رشا المهدي، والفنانة بشرى.

منة شلبي

نشرت الفنانة منة شلبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تمارس رياضة الـ "يوجا"

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تستمتع بإجازتها الصيفية على شاطئ البحر.

وعد البحري

نشرت الفنانة السورية وعد البحري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها.

ناصيف زيتون

نشر الفنان السوري ناصيف زيتون، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له بحفله الأخير بلبنان.