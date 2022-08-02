فنان شاب تتحقق توقعاته بفوز الزمالك بـ3 أهداف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعرب الفنان حسني شتا عن سعادته بعدما تحققت توقعاته بأن يفوز نادي الزمالك في مباراته أمام نادي بيراميدز في الدوري المصري، والتي أقيمت مساء الاثنين 1 أغسطس بـ3 أهداف.

وأعاد حسني نشر ما كتبه قبل 10 ساعات على حسابه على موقع "تويتر"، إذ كتب على صورة جمعته بلاعب نادي الزمالك شيكابالا "يومكم جميل يا زملكاوية وهنكسب 3 بإذن الله"، وكتب معلقا على المنشور من جديد "تلاتة ولا مش تلاتة"، مؤكدًا أن الزمالك هو بطل الدوري.

جدير بالذكر أن المباراة التي أقيمت في التاسعة من مساء الاثنين شهدت فوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، أحرزهم: أحمد سيد زيزو، سيف الدين الجزيري، شيكابالا.