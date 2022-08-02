شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا فريد شوقى: "أبويا مكنش بخيل.. ولا يستطيع فنان على الساحة تجسيد شخصيته" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة رانيا فريد شوقي، حقيقة مايتم تردده على اتهام البعض لوالدها الفنان الراحل فريد شوقى بالبخل.

وأضافت رانيا خلال حوارها مع الإعلامية إنجى أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة "، الذى يبث على قناة ETC، مساء اليوم الاثنين: "وحش الشاشة فريد شوقى،وكان أبعد ما يكون عن البخل، لكن من كُتر ما أتقن دوره فى مسلسل "البخيل وأنا" الناس صدقته".

وأكدت رانيا فريد شوقى: "مفيش فنان على الساحة يستطيع تجسيد شخصية فريد شوقى فى أى عمل فني".

وعن تجسيد أفلام السيرة الذاتية، رأت رانيا فريد شوقى، أن هذه الأعمال الفنية لم تنجح، مضيفة أن أعلى عمل فنى حقق نجاحا كبيرا كان لسيدة الغناء العربى أم كلثوم.

وتابعت رانيا فريد شوقي"أتحدى إن كان هناك أى فيلم لفريد شوقى انتصر فيه الشر على الخير".