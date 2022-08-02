شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر: مهرجان القاهرة للدراما مفيهوش محسوبية وتكريم الدولة من أهم التكريمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية والفنان إيهاب فهمى، والفنانة نجلاء بدر ضيوفا في برنامج "الحياة اليوم، للإعلامية لبنى عسل، المذاع على قناة الحياة، وتحدثت نجلاء بدر عن مهرجان القاهرة للدراما، قائلة: "منذ بداية العام دكتور أشرف زكى أصر على تجميعنا ويكون في تواصل بين النقابة والفنانين".

وأضافت نجلاء بدر: "دكتور أشرف زكى أصر أيضا على أن يكون هناك اجتماع كل شهر ويكون في أفكار بشكل مستمر، ومهرجان القاهرة للدراما من ضمن الأفكار اللى دكتور أشرف تحمس لها، وعمل لجنة له".

وتابعت: "إصرارنا على المهرجان لأن على المستوى الفني يتم تكريمنا من جهات أخرى ممكن تكون جهات غير معلومة أو معروفة وبنشكرهم طبعا، ولكن احنا كفنانين عاوزين تكريم الدولة، فنحن نفتقد لتكريم له قيمة وأعتقد أن تكريم النقابة سيكون من أهم التكريمات، خاصة أن المهرجان سيكون بدون واسطة وبدون محسوبية، وأهم حاجة هي المصداقية".

وقال أشرف زكى: "ملفات كثيرة شهدت ازدهارا وتطورا لما الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسكتها، ولها ملامح تتفق مع الهوية بتاعتنا لان الهوية بتاعتنا كانت ضايعة ومش عارفين نعمل ايه، فأنا بوجه التحية للشركة المتحدة على التطور اللى حاصل في الدراما وإننا نعود للريادة مرة أخرى".

وأضاف: "التوقيت الحالي مهم جدا نقدم أعمالا تتفق في الظرف الاجتماعى الموجود، والنهاردة مفيش عمل بيعدى كده وخلاص، وبدأ صناع الدراما يهتموا بالمحتوى وده لأن بقى فيه ضوابط ومعايير وأشخاص تبحث عن قيمة الدراما وتحافظ عليها".

وتابع أشرف زكى: "نكرم هذه الدورة من مهرجان القاهرة للدراما اثنين من الفنانين العرب، ونتمنى أن يكون المهرجان عربيا أو دوليا ولذلك لم نطلق عليه اسم مهرجان للدراما المصرية، ولجنة التحكيم تضم نخبة وهم الناقدة خيرية البشلاوى، أحمد السقا، محمد ممدوح، صابرين، المخرج تامر محسن، مدير التصوير محسن أحمد، راجح داود، السيناريست حاتم حافظ، مدحت الكاشف.