شكرا لقرائتكم خبر عن الإنجليزية سلوى لورين تطرح كليب "طلع البدر علينا" بمناسبة رأس السنة الهجرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة الإنجليزية سلوى لورين، أنشودة «طلع البدر علينا» عبر القناة الرسمية لها على موقع "يوتيوب" من خلال فيديو كليب جديد، تعاونت فيه مع الملحن حامد بدوي، والموزع إيهاب عبد السلام، ويأتي ذلك بعدما غنتها للمرة الأولى ضمن مسابقة غنائية خطفت الأنظار خلالها بعدما غنت الأنشودة للمرة الأولى وقتها، خاصة أن ذلك جاء بعد اعتناقها الإسلام بوقت قليل آنذاك.

سلوى لورين

ثم قررت طرحها على طريقة الفيديو كليب من خلال كليب جديد، طرحته مؤخرا، وذلك بعد جولتها الغنائية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وباكستان وأوروبا، حيث سبق أن غنت مع فنانين كبار مثل إيد شيران.

ويأتى طرح الكليب بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الهجرية، إذ فضلت طرحها فى هذا التوقيت تزامناً مع الاحتفالات الذى يعيشها المسلمون حول العالم بتلك المناسبة.