شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: بوجه التحية للشركة المتحدة على التطور الحاصل بالدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية والفنان إيهاب فهمى، ضيفين في برنامج "الحياة اليوم، للإعلامية لبنى عسل، المذاع على قناة الحياة، وتحدث أشرف زكى عن تفاصيل مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى، قائلا: "المهرجان احتفال بعرس الدراما وتحاملنا بالمجهود على نفسنا لكى نطلق دورته الأولى هذا العام".

وأضاف أشرف زكى: "ملفات كثيرة شهدت ازدهارا وتطورا لما الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسكتها، ولها ملامح تتفق مع الهوية بتاعتنا لان الهوية بتاعتنا كانت ضايعة ومش عارفين نعمل ايه، فأنا بوجه التحية للشركة المتحدة على التطور اللى حاصل في الدراما وإننا نعود للريادة مرة أخرى".

وتابع أشرف زكى: "التوقيت الحالي مهم جدا نقدم أعمالا تتفق في الظرف الاجتماعى الموجود، والنهاردة مفيش عمل بيعدى كده وخلاص، وبدأ صناع الدراما يهتموا بالمحتوى وده لأن بقى فيه ضوابط ومعايير وأشخاص تبحث عن قيمة الدراما وتحافظ عليها".

واستكمل أشرف زكى: "نكرم هذه الدورة من مهرجان القاهرة للدراما اثنين من الفنانين العرب، ونتمنى أن يكون المهرجان عربيا أو دوليا ولذلك لم نطلق عليه اسم مهرجان للدراما المصرية، ولجنة التحكيم تضم نخبة وهم الناقدة خيرية البشلاوى، أحمد السقا، محمد ممدوح، صابرين، المخرج تامر محسن، مدير التصوير محسن أحمد، راجح داود، السيناريست حاتم حافظ، مدحت الكاشف.