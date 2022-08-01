شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: مهرجان القاهرة للدراما سيولد قويا ونفكر أن تكون الدورة المقبلة عربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية والفنان إيهاب فهمى، ضيفين في برنامج "الحياة اليوم، للإعلامية لبنى عسل، المذاع على قناة الحياة، وتحدث إيهاب فهمى خلال الحلقة عن بداية فكرة مهرجان القاهرة للدراما قائلا: "الدكتور أشرف زكى هو صاحب الفكرة والمجهود ده كله وأنا بشكره نيابة عن الفنانين كلهم مش المجلس بس، والمهرجان هو عودة واستمرار لريادة الدراما المصرية، وكمان سنكرم فنانين خلاله ونقولهم شكرا على ما قدموه، ونحن بالتأكيد سنستفيد ولكن الفائدة الحقيقة هي مصر".

وأضاف أشرف زكى: "مش مقصود بأن المهرجان في بدايتها بأن مسموح بالأخطاء ولازم أن يولد المهرجان قويا وكبيرا لأنه يحمل اسم كبير وهى نقابة المهن التمثيلية ودى مسؤولية، ورئيس المهرجان يحيى الفخرانى وكل أعضاء لجنة التحكيم".

وتابع: "اخترنا هذا العام مسلسلات رمضان فقط ولكن من العام المقبل سيكون يضم كل الأعمال الدرامية التي تعرض خلال العام، ونفكر أن تكون دورة العام المقبل أن تكون عربية ولا مانع من الدراما الإسبانية وغيرها، وسيسمح بدخول اعمال المنصات والبرامج والمسلسلات الاذاعية، وهناك أفكار كثيرة".

واستطرد: "معايير الاختيار لهذا العام يشترط أن يكون العمل مصري أو الفنانين مصريين، وهذا المهرجان مختلف عن باقى المهرجانات لأن المقيمين له هم صناع وليس مؤسسة أخرى، ولدينا جائزة لتكريم الأسطى والمخرج المنفذ، ولدينا تكريم لمشوار فنى لمخرج أو فنان عن رحلته ونقوله شكرا على ما قدمه".