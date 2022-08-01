شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم titanic بدور العرض السينمائي بمناسبة مرور 25 سنة على طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد دور العرض السينمائى حول العالم يوم 10 فبراير 2023، عرض فيلم titanic وذلك بمناسبة مرور 25 عاما على عرض الفيلم بدور العرض السينمائي حول العالم.

فيلم titanic تدور أحداثه حول باخرة ركاب إنجليزية عملاقة وهى أكبر باخرة نقل ركاب فى العالم تم بناؤها فى ذلك الوقت وفى أول رحلة لها فى 10 أبريل 1912 من لندن إلى نيويورك عبر المحيط الأطلسى وبعد أربعة أيام من انطلاقها فى 14 أبريل 1912 اصطدمت الباخرة بجبل جليدى قبل منتصف الليل بقليل، مما أدى إلى غرقها بالكامل بعد ساعتين وأربعين دقيقة من لحظة الاصطدام فى الساعات الأولى ليوم 15 أبريل 1912 كان على متن الباخرة 2,223 راكب، نجا منهم 706 أشخاص فيما لقى 1,517 شخص حتفهم.

فيلم Titanic، وهو العمل الذى غير مسار بطليه ليوناردو دى كابريو، وكيت وينسلت ومخرجه جيمس كاميرون حيث، تناول كارثة غرق السفينة العملاقة Titanic فى أولى رحلاتها عبر المحيط الأطلنطى، وما عمق من جماليات الفيلم قصة الحب التى جمعت بين روز بنت الأثرياء وجاك الذى ينتمى لطبقة فقيرة لكنه فاز بتذكرتين على متن السفينة العملاقة فى رحلتها الأولى والأخيرة عام 1912، وهو الفيلم الذى شارك فى بطولته مع كيت وينسلت وليو كل من بيل باكستون وبيلى زان وكاثى بيتس وفرانيسى فيشر وجلوريا ستيورات وبيرنارد هيل وجوناثان هايد وفيكتور جاربر وديفيد وارنر ودانى نيسسا وسوزى أميس وبرنار فوكس وإريك برايدين وجينيتيى جولدشتاين وإيوان ستيوارت وجوناثان فيلبس وغيرهما من النجوم ممن خلدهم الفيلم فى ذاكرة الجمهور.