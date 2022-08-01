بسنت شوقي لـ"الخليج 365": "الخيال في دوبامين ممكن يحصل وده مرعب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمد معروف:

قالت الفنانة بسنت شوقي إنها تقدم شخصية فتاة تُدعى شيما في مسلسلها الجديد "دوبامين"، الذي من المقرر عرضه قريبا.

وتابعت بسنت في تصريحات مصورة لموقع "الخليج 365": "الشخصيات الرئيسية في المسلسل بتجمعهم علاقات بطريقة ما، وفيه موقف هيحصل وبنشوف إزاي الأمور بتتطور"، مضيفة "فيه تطبيق ما بيحرك ديناميكة العلاقات وتعاملهم مع بعض والسوشيال ميديا إزاي بتأثر على حياتنا".

وأكدت أنها من الفريق الذي يرى أن لمواقع التواصل الاجتماعي أضرار أكثر من منافعها، خاصة على المستوى النفسي، متابعة "لها مميزات بس تأثيرها السلبي اكتر على العلاقات، وعلى نفسية الناس ,ثقتهم في نفسهم"، وتعود لأحداث المسلسل قائلة "شايفة إن التطبيق والخيال في المسلسل مش بعيد ممكن تحصل جدا وده مرعب شوية".

وأشارت بسنت إلى أن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، سواء من المشاهير أو غير المشاهير، يتعرضون في بعض الوقت لمواقف غير جيدة وتعليقات سلبية، وهي من بين هؤلاء، وطريقة تصرفها تتغير حسب مزاجها العام في حال مرورها بنفس الموقف "بتجاهل أو بعمل بلوك ومش برد لإني مش هدخل في جدال وحوار".

"دوبامين" تأليف محمد جلال، إخراج رؤوف عبدالعزيز، بطولة ريم مصطفى وبسنت شوقي.

وأكدت بسنت أنها تحضر لأكثر من عمل سينمائي، بالإضافة إلى قيامها بقراءة أكثر من تليفزيوني لتختار من بينها الذي ستشارك به في السباق الرمضاني المُقبل 2023.

وعن تجربتها مع المخرجة ساندرا نشأت في فيلم "أخويا"، الذي عُرض على نتفليكس، قالت "الفيلم اتشاف جدا ورد الفعل فاق توقعاتي، إني ابقى راجعة مع أستاذة ساندرا والفنان أحمد عز في فيلم قصته حلوة أوي وراقية حلم مكنتش أحلمه، و(أخويا) من اكتر المشاريع القريبة لقلبي واتعرفت على ساندرا فيه وعلى عز، ناس جميلة بجد تجربة حلوة اوي".