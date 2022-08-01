"مع إسرائيلية".. القصة الكاملة لصور محمد رمضان المثيرة للجدل بصحبة إسرائيليين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أثار الفنان محمد رمضان، حالة من الجدل، عقب تداول صورة عبر مواقع التواصل الإجتماعي تجمعه مع فتاة إسرائيلية تدعى مايا زكريا.

وأشار البعض إلى أنها كانت مجندة سابقة في الجيش الإسرائيلي، وتصادف وجودها مع محمد رمضان في حفله الغنائي الذي أقامه مؤخرا في اليونان، الصورة أعادت من جديد الانتقادات التي سبق ووجهت لـ محمد رمضان، وقت تداول صورا له جمعته مع مواطنين إسرائيليين، ونستعرض تفاصيل ما حدث قبل عامين تقريبا في السطور التالية..

أثارت صورة سابقة حالة من الجدل، نشرها الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي، يظهر فيها الفنان محمد رمضان، وإلى جواره المطرب الإسرائيلي عومير آدام، التقطت لهما في مدينة دبي.

المزروعي علّق على الصورة التي نشرها عبر حسابه على "تويتر" قبل حذفها، قائلا: "أشهر فنان في مصر مع أشهر فنان في إسرائيل، دبي تجمعنا".

وعقب ذلك، نشرت الصفحة الرسمية بالعربية لدولة إسرائيل عبر موقع "فيسبوك"، الصورة نفسها، وعلّقت "إسرائيل تتكلم بالعربية" على الصورة بقولها: "الفن دوما يجمعنا.. النجم المصري محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي".

كما أعاد أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان جيش الدفاع الإسرائيلي للإعلام العربي، نشر صورة رمضان وعومير آدام، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، وكتب معلّقا: "ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي المتألق عومير آدام في دبي".

وظهر رمضان في الصورة وهو يحتضن الفنان الإسرائيلي ما أثار جدلا واسعا حول الصورة.

فيما قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" وقتها إن النقابة ستعلق على الصورة التي انتشرت للفنان محمد رمضان، مع المطرب الإسرائيلي أومير أدام (عومير أدام)، من خلال بيان رسمي، مضيفا: "هنتواصل مع محمد رمضان.. وهنزل بيان رسمي".

وبعدما زاد الهجوم على محمد رمضان، قام حمد المزروعي، بحذف الصورة التي تجمعه برمضان وبالمغني الإسرائيلي.

عقب ذلك، نشر أومير أدام (عومير آدام)، صورة جديدة تجمعه بمحمد رمضان، غير التي أثارت أزمة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والتي نشرها ثم حذفها حمد المزروعي.

أومير نشر الصورة الجديدة عبر خاصية القصص القصيرة بموقع "إنستجرام"، والتقطها أومير على طريقة السيلفي، ويظهر فيها رمضان وهو يعانقه، وكتب معلقًا عليها "مافيا مافيا" في إشارة لكلمات أشهر أغاني رمضان، كما قام بالإشارة إلى حساب رمضان الرسمي على نفس الموقع.

في تلك الأثناء، خرج محمد رمضان عن صمته ونشر فيديو عبر "إنستجرام"، وفيه "لا أعلم ولا أسأل عن جنسية كل من اتصور معه، أي إنسان بيطلب يتصور معايا ما دام بشر بتصور معاه، عمري في حياتي ما بسأله عن دينه ولا لونه ولا جنسيته، كلنا بشر، كلنا خلقنا ربنا عز وجل، واحد أحد لا إله إلا هو حي قيوم، معرفش بتصور مع مين كل اللي بيطلب يتصور معايا بتصور معاه، كل جمهوري يعلم ذلك عمري ما برفض.. ثقة في الله نجاح".

وكتب رمضان في تعليقه على الفيديو: "لا يهمني اسمك ولا لونك ولا ميلادك يهمني الإنسان ولو مالوش عنوان".

الدكتور أشرف زكي كشف تفاصيل جديدة في مداخلة له مع الإعلامي أحمد موسى، وقال إنه تحدث مع محمد رمضان، بعد انتشار الصورة، وأخبره أنه لم يكن يعلم بهويته قبل التقاط صورة معه، مضيفا: "رمضان قالي: "أقسم بالله ما كنت أعرف هو مين، أنا كنت في بلد عربي واتصورت هذه الصور، وأنا مش مطالب إني أسأل كل واحد يتصور معايا أقوله جنسيتك إيه".

تابع: "محمد قالي كمان: أنا كنت في بلد عربي مش في إسرائيل، والله العظيم ما كنت أعرف ده مين، ده واحد اتصور معايا زي مئات الأشخاص اللي اتصوروا معايا، ولا أعتقد أن ذكاء محمد رمضان يخونه أنه يتصور مع واحد إسرائيلي.. محمد مش بالغباء ده"، موضحا أنه "سيتم استدعاء محمد رمضان عقب وصوله لمصر وهنطلب منه بيان رسمي، باللي قاله لي عشان يبقى موثق ونعلنه للرأي العام كله، ونقابة المهن التمثيلية هي النقابة الفنية الوحيدة التي شطبت عضو عقب إعلانه التطبيع مع إسرائيل وهو الفنان علي سالم، ونرفض التطبيع مع إسرائيل".

قبل أن يرد رمضان مجددا وينشر مقطع فيديو له وهو يلتقط العديد من الصور مع جمهوره في مطار دبي، وعلّق عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "مافيش مجال أسأل كل واحد عن هويته ولونه وجنسيته ودينه.. قال تعالى: (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ) صدق الله العظيم.. ثقة في الله نجاح".

المزروعي هو الآخر عاد من جديد ليدعم رمضان، وكتب عبر "تويتر": "نمبر وان"، في إشارة لرمضان.

بالتزامن مع الهجوم على محمد رمضان، ظهرت صورة جديدة تجمعه بمواطن إسرائيلي ثانٍ، وهو الممثل ورائد الأعمال الإسرائيلي elad tsafany – إيلاد تسافاني.

إيلاد وهو من قصار القامة، ظهر في الصورة ورمضان يحمله على ذراعه، وعلّق على الصورة بكلمة "الملك" بالإنجليزية، في إشارة لرمضان.

عقب ذلك، ظهرت صورة ثالثة لمحمد رمضان بصحبة إسرائيلي جديد، وهو لاعب كرة القدم ضياء سبع، نجم نادي النصر الإماراتي وأول لاعب إسرائيلي في دول الخليج العربي.

وظهر رمضان وهو يقف ويشير بيده بعلامة "نمبر 1" التي اشتهر بها.