بالصور| دينا تدرب فتيات على الرقص الشرقي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شاركت الراقصة والممثلة دينا، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام فيديو جديد لها أثناء قيامها بتدريب مجموعة من الفتيات على الرقص في ورشة لتعليم الرقص الشرقي.

دينا ظهرت أعلى المسرح وهي ترقص على أغنية "اللوك الجديد" للفنان عمرو دياب، وتحاولن الفتيات تقليد حركاتها، وعلقت "ورشة.. دينا.. اللوك الجديد.. عمرو دياب".

جدير بالذكر أن الفنانة دينا شاركت في دراما رمضان 2022 بمسلسل "ملف سري" بطولة هاني سلامة، عائشة بن أحمد، ماجد المصري، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، غادة طلعت، مادلين طبر، تأليف محمود حجاج، إخراج حسن البلاسي.