إيرادات الأحد.. "عمهم" الثاني و"بحبك" في المركز الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تواصل الأفلام الثلاثة التي تم طرحها في موسم عيد الأضحى السينمائي، المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، وهي "كيرة والجن"، "بحبك"، و"عمهم"، وحققت مجتمعة أمس الأحد 31 يوليو إيرادا بلغ 2 مليون و407 آلاف و828 جنيها، مقسمة على النحو التالي..

جاء في المركز الأول فيلم "كيرة والجن" محققا مليون و103 آلاف و57 جنيها، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز وهند صبري وسيد رجب.

أما المرتبة الثانية فكانت من نصيب فيلم "عمهم" بعد تفوقه على فيلم "بحبك"، إذ حقق 739 ألفا و180 جنيها، إخراج حسين المنباوي، بطولة محمد إمام، رياض الخولي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

وكان المركز الثالث والأخير من نصيب فيلم "بحبك" والذي حقق 565 ألفًا و180 جنيها، تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني، ويشارك في العمل هنا الزاهد، حمدي الميرغني وهدى المفتي.